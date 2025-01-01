images
BD 16252-A2 SEAMLESS FOTO GREEN фон бумажный 1,35x11 м зеленый

BD 16252-A2 SEAMLESS FOTO GREEN фон бумажный 1,35x11 м зеленый

BD company
Артикул: NVF-6700

BD 16252-A2 SEAMLESS FOTO GREEN – бумажные фоны BD имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Размер – 1,35x11,0 м, цвет – зеленый.

цветовая палитра бумажных фонов

Falcon Eyes B-4W cистема подъема фона с четырьмя держателями
Falcon Eyes B-4W cистема подъема фона с четырьмя держателями
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
Falcon Eyes B-4W – система подъема фона. Предназначена для установки на стену или потолок. Возможно компактное хранение и быстрая смена нескольких фонов (до 4 шт).

Superior Holder держатель фонов
Superior Holder держатель фонов
Москва: в наличии 1-3 шт

Крепление для практичного хранения 6/12 фонов.

Держатель фонов необходим для удобного хранения и содержания студийных фонов. С помощью держателя установка студийного фона занимает буквально несколько секунд и обеспечивается надлежащее хранение в вертикальном положении бумажных фонов после их использования.

Jinbei 60 x130 Small Photographic Table стол для предметной съемки
Jinbei 60 x130 Small Photographic Table стол для предметной съемки
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Jinbei 60 x130 Small Photographic Table – стол для предметной съемки размером 60×130 см с пластиковым покрытием выдерживающим нагрузку до 5 кг.

Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant B-3W - система подъема 3 фонов.

Система крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона плюс 7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.

