BD 16252-A2 SEAMLESS FOTO GREEN фон бумажный 1,35x11 м зеленый

Falcon Eyes B-4W – система подъема фона. Предназначена для установки на стену или потолок. Возможно компактное хранение и быстрая смена нескольких фонов (до 4 шт).
BD 16252-A2 SEAMLESS FOTO GREEN – бумажные фоны BD имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Размер – 1,35x11,0 м, цвет – зеленый.
Крепление для практичного хранения 6/12 фонов.
Держатель фонов необходим для удобного хранения и содержания студийных фонов. С помощью держателя установка студийного фона занимает буквально несколько секунд и обеспечивается надлежащее хранение в вертикальном положении бумажных фонов после их использования.
Jinbei 60 x130 Small Photographic Table – стол для предметной съемки размером 60×130 см с пластиковым покрытием выдерживающим нагрузку до 5 кг.
Fotokvant B-3W - система подъема 3 фонов.
Система крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона плюс 7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.
Работай с цветом без бликов