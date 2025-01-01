Fotokvant NVF-2808 комплект нетканых фонов «Документ»

Арт. NVF-1114

Grifon KIT-3B4 - фон тканевый двухсторонний. Размер 150х200 см, цвет белый/черный. В комплекте чехол с пологом. Размер 150х300 см, цвет серый/зеленый.

Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении.



