Grifon W-088 фон пятнистый розово-коричневый 2,7х5 м
Grifon
Артикул: FTR-602

Тканевый фон Grifon. Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

Полезные ссылки:

Немного о бренде студийного оборудования Grifon

Как правильно выбрать студийный фон для профессиональной и домашней фотостудии

