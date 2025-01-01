images
FST-B33 STANDART GREY фон тканевый хромакей серого цвета

FST
Артикул: DAN-0174

FST-B33 STANDART GREY – тканевый фон из 100% хлопка размером 3х3 метра. Плотность полотна 131 г/кв.м. Предназначен для фото- и видеосъемки.

Описание

