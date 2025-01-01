Grifon KIT-4B4 фон двухсторонний с чехлом

Grifon TSB1-84 – комбинированный зонт на просвет со съемной черной и серебристой поверхностями Благодаря этому может эффективно работать на отражение.
Диаметр купола 84 см. Вес - 300 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon KIT-4B4 – фон тканевый двухсторонний. Размер 150х200 см, цвет синий/зеленый. В комплекте чехол с пологом. Размер 150х300 см, цвет белый/коричневый.
Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении.
Обратите внимание, что цвет фона на мониторе может не полностью соответствовать оттенку фона в действительности.
Дополнительный чехол подходит для фонов Grifon. Для остальных фонов, возможно, потребуется подгонка чехла под нужные размеры.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon TSB1-84 – комбинированный зонт на просвет со съемной черной и серебристой поверхностями Благодаря этому может эффективно работать на отражение.
Диаметр купола 84 см. Вес - 300 г.
Grifon 2B1530-02/13 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет черный/желтый.
Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.
Компактная студийная стойка Avenger 003 изготовлена из металла.
Предназначена для установки осветительного оборудования весом до 10 кг. Наличие отверстий в конце каждой ножки дает возможность закрепить ее на полу, стене или потолке. Стойка оснащена креплением для кронштейна 5/8 дюйма (16 мм).
Fotokvant GEL-02 – комплект гелевых фильтров для накамерных вспышек Canon/Nikon/Yongnuo/Nissin.
Используется для получения различных световых эффектов. В комплекте - 20 фильтров разного цвета.
YongNuo LS-02/C1 – кабель для дистанционного управления камерой с помощью синхронизатора.
Совместим с Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D.
Работай с цветом без бликов
Wansen