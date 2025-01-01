images
Grifon KIT-4B4 фон двухсторонний с чехлом

Grifon
Артикул: NVF-1115

Grifon KIT-4B4 – фон тканевый двухсторонний. Размер 150х200 см, цвет синий/зеленый. В комплекте чехол с пологом. Размер 150х300 см, цвет белый/коричневый.

Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении.

 

Описание

Обратите внимание, что цвет фона на мониторе может не полностью соответствовать оттенку фона в действительности.

Дополнительный чехол подходит для фонов Grifon. Для остальных фонов, возможно, потребуется подгонка чехла под нужные размеры.

