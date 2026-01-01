images
images
images
images
Boya BY-WFM12 12-канальная беспроводная микрофонная система
Boya BY-WFM12 12-канальная беспроводная микрофонная система
Boya BY-WFM12 12-канальная беспроводная микрофонная система
Boya BY-WFM12 12-канальная беспроводная микрофонная система

Boya BY-WFM12 12-канальная беспроводная микрофонная система

Boya
Артикул: DAN-2351

Беспроводная двенадцатиканальная микрофонная система Boya BY-WFM12.

Микрофонная система, которая позволяет записывать аудио с помощью смартфонов, планшетов, зеркальных фотокамер, видеокамер, диктофонов, ПК и пр.

Описание

Передатчик оснащен двумя микрофонными входами, что позволяет одновременное использование двух микрофонов, поэтому идеально подходит для проведения интервью, кинопроизводства, бизнес-презентаций, а также других мероприятий, требующих мобильность используемого оборудования.

Приемник и передатчик имеют малый вес и просты в использовании, могут быть использованы в различного условиях без потери качества аудиозаписи.

Дальность действия системы - до 50 метров в поле зрения.

Характеристики:

  • рабочие частоты - 204-215 МГц
  • частота модуляции - DQPSK
  • каналы - 12
  • передатчик
    • чувствительность модуляции - 6мВ по входу при полном отклонении
    • батарея - щелочная батарея LR6 / AA (не входит в комплект)
    • потребление тока - 160 мА
    • размер - 102×62× 44,7 мм
    • длина антенны - 142 мм
    • вес - 80 г без аккумулятора
  • приемник
    • чувствительность приема - 2 мкВ при 30 дБ S/N
    • выходной разъем - 3,5 мм
    • батарея - щелочная батарея LR6/AA (не входит в комплект)
    • потребление тока – 140 мА
    • размер - 102×62×44,7 мм
    • длина антенны - 142 мм
    • вес - 80 г без аккумулятора

Комплектация

  • BY-WFM12 передатчик -  1 шт.
  • BY-WFM12 приемник - 1 шт.
  • Соединительный кабель 3,5мм-TRS - 1 шт.
  • Соединительный кабель 3,5мм-TRRS - 1 шт.
  • Всенаправленный петличный микрофон - 1 шт.
  • Поролоновая ветрозащита - 1 шт.
  • Держатель-зажим для микрофона - 1 шт.
  • Зажимы для ремня - 2 шт.
  • Адаптер на холодный башмак - 1 шт.
  • Чехол.
  • Руководство пользователя.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера