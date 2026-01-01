Boya BY-WFM12 12-канальная беспроводная микрофонная система

Передатчик оснащен двумя микрофонными входами, что позволяет одновременное использование двух микрофонов, поэтому идеально подходит для проведения интервью, кинопроизводства, бизнес-презентаций, а также других мероприятий, требующих мобильность используемого оборудования.
Приемник и передатчик имеют малый вес и просты в использовании, могут быть использованы в различного условиях без потери качества аудиозаписи.
Дальность действия системы - до 50 метров в поле зрения.
Характеристики:
- рабочие частоты - 204-215 МГц
- частота модуляции - DQPSK
- каналы - 12
- передатчик
- чувствительность модуляции - 6мВ по входу при полном отклонении
- батарея - щелочная батарея LR6 / AA (не входит в комплект)
- потребление тока - 160 мА
- размер - 102×62× 44,7 мм
- длина антенны - 142 мм
- вес - 80 г без аккумулятора
- приемник
- чувствительность приема - 2 мкВ при 30 дБ S/N
- выходной разъем - 3,5 мм
- батарея - щелочная батарея LR6/AA (не входит в комплект)
- потребление тока – 140 мА
- размер - 102×62×44,7 мм
- длина антенны - 142 мм
- вес - 80 г без аккумулятора