Olympus LS-P2 PCM линейный диктофон
Olympus
Артикул: NVF-6523

Olympus LS-P2 PCM – линейный диктофон с возможностью записи в формате PCM (импульсно-кодовая модуляция), сочетает в себе профессиональное качество записи с абсолютной простотой использования и передовым дизайном.

Описание

Уникальной особенностью профессиональной серии аудиорекордеров OLYMPUS является трехмикрофонная система TRESMIC. Два направленных микрофона используются для обеспечения превосходного качества стереозаписи, а третий, центральный всенаправленный микрофон – для записи басового звука в нижнем диапазоне. Такое сочетание микрофонов обеспечивает качественную стереозапись в более широком частотном спектре 20 Гц–20 кГц и при этом сохраняет естественное звучание. Рекордер также можно использовать, как музыкальный проигрыватель, необходимо просто подключить совместимые наушники через Bluetooth и слушать музыку в любом месте, в любое время.

Характеристики:

  • цвет – черный
  • материал корпуса – алюминий
  • резьба для штатива – 1/4"
  • карты памяти –microsd/microsdhc (512 мб–32 гб)
  • внутренняя память, Гб – 8 (flash память)
  • формат – mp3, pcm, wma
  • формат воспроизведения – pcm (wav) / mp3
  • функции повтора – повторить воспроизведение, а-в повторное воспроизведение
  • улучшение звука – баланс голоса, эквалайзер, шумоподавление
  • информация о времени и дате – да
  • записей в каталоге – 200
  • копирование между каталогами – да
  • копирование на карту памяти – да
  • разделение файла – да
  • перенос файлов – да
  • замена файла – да
  • гнездо для наушников – диаметр 3,5 мм, сопротивление 2 kω
  • внутренняя зарядка – да
  • подзарядка от usb – да
  • габариты, мм – 108,9x39,6x14,4

