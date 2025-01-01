Москва
Olympus LS-P2 PCM – линейный диктофон с возможностью записи в формате PCM (импульсно-кодовая модуляция), сочетает в себе профессиональное качество записи с абсолютной простотой использования и передовым дизайном.
Уникальной особенностью профессиональной серии аудиорекордеров OLYMPUS является трехмикрофонная система TRESMIC. Два направленных микрофона используются для обеспечения превосходного качества стереозаписи, а третий, центральный всенаправленный микрофон – для записи басового звука в нижнем диапазоне. Такое сочетание микрофонов обеспечивает качественную стереозапись в более широком частотном спектре 20 Гц–20 кГц и при этом сохраняет естественное звучание. Рекордер также можно использовать, как музыкальный проигрыватель, необходимо просто подключить совместимые наушники через Bluetooth и слушать музыку в любом месте, в любое время.
Характеристики:
