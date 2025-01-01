images
WALTHER KV520W N.Lifestyle пластиковая белая фоторамка 15x20
Walther
Артикул: OLE-2098

Белая фоторамка 15 х 20 см c пластиковым прямоугольным, слегка закругленным профилем. Размер профиля: 9ммx14мм. Рамка оснащена шлифованным стеклом, имеет маркированную вставную подложку. Задняя сторона сделана из МДФ. Используются прочные и простые в использовании поворотные замки. Приспособление для подвешивания - в поворотном зажиме. Есть ножка для установки рамки на поверхность.

