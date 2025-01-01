images
Fotokvant PRS-02 кнопка для мягкого спуска затвора камеры красная
Fotokvant
Артикул: NVF-6279

Fotokvant PRS-02 – декоративная кнопка для мягкого спуска затвора камеры Fujifilm X100 SLR.

Изготовлена из меди, имеет резьбовое соединение с кнопкой спуска фотокамеры. Удобна в использовании за счет оптимального размера. Размер, мм – 12х12х3. 

Fotokvant PRS-02 кнопка для мягкого спуска затвора камеры красная

