Fotokvant PRS-02 кнопка для мягкого спуска затвора камеры красная

Зажим Falcon Eyes CL-35S с поворотной головкой.
Используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем. Также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4". Вес - 300 грамм.
Fotokvant PRS-02 – декоративная кнопка для мягкого спуска затвора камеры Fujifilm X100 SLR.
Изготовлена из меди, имеет резьбовое соединение с кнопкой спуска фотокамеры. Удобна в использовании за счет оптимального размера. Размер, мм – 12х12х3.
Falcon Eyes зажим E – предназначен для установки зонта и вспышки с креплением холодный башмак на стандартные стойки для осветителей с установочным диаметром 3/8, 5/8, 1/4 дюйма.
B+W F-Pro 010 MRC 39 мм UV-Haze – ультрафиолетовый светофильтр, который позволяет делать фотографии более яркими. Предназначен для блокировки УФ-компонентов, находящихся в дневном свете. Фильтр предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения, а также механических повреждений. Диаметр фильтра 39 мм.
Fotokvant PRS-03 – кнопка для мягкого спуска затвора камеры, черная.
Декоративная кнопка для мягкого спуска затвора камер Fujimi X100, 100s, X20, x10, Leica M3, M6, M7. Изготовлена из металла, имеет резьбовое соединение с кнопкой спуска фотокамеры. Удобна в использовании за счет оптимального размера. Диаметр – 10 мм.
Может быть использована не только для удобства работы с кнопкой спуска затвора, но и в качестве отличного подарка фотографу.
