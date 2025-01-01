PCHOOD Monitor Hood Pro DEA-01 защитная бленда для мониторов

Описание

Бленда для монитора – это полезный аксессуар для тех, кто профессионально занимается обработкой компьютерной графики и видео. Благодаря своим светозащитным свойствам, бленда сводит к минимуму проблемы, связанные с наличием на экране всевозможных бликов и отражений, мешающих полноценной работе. Съемная разборная конструкция позволяет легко транспортировать бленду отдельно от монитора.

PChOOD Monitor Hood Pro состоит из простых и прочных деталей, монтаж которых очень прост. Используя его, вы сможете установить более низкую яркость дисплея, и ваш монитор будет использовать до 40% меньше энергии, что выгодно и окружающей среде, и вашему кошельку! Это продлит также жизнь монитора и снизит нагрузку на ваши глаза.

Помимо всех прочих достоинств, использование бленды обеспечивает конфиденциальность в процессе работы над вашим проектом.

Характеристики: