GreenBean CleanStick 01 карандаш для чистки оптики

Артикул: NVF-7163

GreenBean CleanStick 01 – это универсальный карандаш для чистки оптики диаметром от 9 мм, с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.

В комплекте пластиковый футляр для карандаша и запасной наконечник в алюминиевой влагозащищенной капсуле.