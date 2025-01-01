images
GreenBean CleanStick 01 карандаш для чистки оптики
GreenBean
Артикул: NVF-7163

GreenBean CleanStick 01 – это универсальный карандаш для чистки оптики диаметром от 9 мм, с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.

В комплекте пластиковый футляр для карандаша и запасной наконечник в алюминиевой влагозащищенной капсуле.

GreenBean CleanStick 01 карандаш для чистки оптики

