Falcon Eyes LCD-7D видоискатель для Canon 7D

Описание

Насадки данного набора устанавливаются на монтажную рамку, которая крепится к оптическому видоискателю камеры.

Первая насадка представляет собой видоискатель с трехкратной линзой и резиновым наглазником, блокирует нежелательные блики от внешнего освещения и увеличивает изображение, данная насадка часто используется в системах стабилизации на основе рига. На окуляре насадки находится кольцо диоптрийной коррекции, это поможет настроить изображение под индивидуальные особенности зрения.

Второй насадкой является угловой видоискатель ЖК-монитора. С помощью системы зеркал позволяет повернуть изображение под углом в 90 градусов и увидеть отражение ЖК-монитора непосредственно над камерой. Это удобно при макросъемке, съемке с крайних нижних точек, когда трудно получить доступ к экрану низко расположенного фотоаппарата, и съемке событий происходящих сверху – птицы в полете, самолеты, парашютисты и т.д.

В комплекте два пластиковых футляра для хранения комплекта.

Технические характеристики: