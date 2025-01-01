Falcon Eyes LCD-7D видоискатель для Canon 7D

Москва
Falcon Eyes LCD-7D – видоискатель из прочного ABS-пластика для Canon 7D. Диаметр линзы – 40 мм, длина корпуса – 80 мм. В комплекте светозащитная шахта с линзой 3Х и резиновым наглазником, угловой визир, рамка видоискателя, которая крепится на оптический видоискатель камеры.
Насадки данного набора устанавливаются на монтажную рамку, которая крепится к оптическому видоискателю камеры.
Первая насадка представляет собой видоискатель с трехкратной линзой и резиновым наглазником, блокирует нежелательные блики от внешнего освещения и увеличивает изображение, данная насадка часто используется в системах стабилизации на основе рига. На окуляре насадки находится кольцо диоптрийной коррекции, это поможет настроить изображение под индивидуальные особенности зрения.
Второй насадкой является угловой видоискатель ЖК-монитора. С помощью системы зеркал позволяет повернуть изображение под углом в 90 градусов и увидеть отражение ЖК-монитора непосредственно над камерой. Это удобно при макросъемке, съемке с крайних нижних точек, когда трудно получить доступ к экрану низко расположенного фотоаппарата, и съемке событий происходящих сверху – птицы в полете, самолеты, парашютисты и т.д.
В комплекте два пластиковых футляра для хранения комплекта.
Технические характеристики:
