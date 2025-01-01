images
Falcon Eyes LCD-7D видоискатель для Canon 7D

Falcon Eyes LCD-7D видоискатель для Canon 7D

Falcon Eyes
Артикул: VBR-066

Falcon Eyes LCD-7D – видоискатель из прочного ABS-пластика для Canon 7D. Диаметр линзы – 40 мм, длина корпуса – 80 мм. В комплекте светозащитная шахта с линзой 3Х и резиновым наглазником, угловой визир, рамка видоискателя, которая крепится на оптический видоискатель камеры.

Описание

Насадки данного набора устанавливаются на монтажную рамку, которая крепится к оптическому видоискателю камеры.

Первая насадка представляет собой видоискатель с трехкратной линзой и резиновым наглазником, блокирует нежелательные блики от внешнего освещения и увеличивает изображение, данная насадка часто используется в системах стабилизации на основе рига. На окуляре насадки находится кольцо диоптрийной коррекции, это поможет настроить изображение под индивидуальные особенности зрения.

Второй насадкой является угловой видоискатель ЖК-монитора. С помощью системы зеркал позволяет повернуть изображение под углом в 90 градусов и увидеть отражение ЖК-монитора непосредственно над камерой. Это удобно при макросъемке, съемке с крайних нижних точек, когда трудно получить доступ к экрану низко расположенного фотоаппарата, и съемке событий происходящих сверху – птицы в полете, самолеты, парашютисты и т.д.

В комплекте два пластиковых футляра для хранения комплекта.

Технические характеристики:

  • размер рамки (внутренний), мм – 61х46
  • диаметр линзы, мм – 40
  • длина корпуса (от торца до линзы), мм – 80
  • размер упаковки – 175х115х95
  • вес (с упаковкой), кг – 0,4

Комплектация

  • Монтажная рамка.
  • Прямой видоискатель с трехкратным увеличением.
  • Угловой видоискатель.
  • Резиновый наглазник.
  • Пластиковый футляр – 2 шт.

