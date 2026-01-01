DJI Transmission (Standard Combo) видеосендер

Описание

Устройство обеспечивает бесперебойную передачу данных с минимальной задержкой сигнала благодаря оптимизированным каналам связи. DJI Transmission предлагает до 23 вариантов каналов, что позволяет подключаться к более совместимой или свободной от помех частоте. Видеосендер также поддерживает функцию автоматического сканирования и плавного переключения между беспроводными каналами. Пользователь также имеет возможность установить соединение вручную благодаря встроенному преобразователю частоты.

Эргономичный дизайн и портативность делают DJI Transmission удобным в использовании. Передатчик оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном с широкой цветовой гаммой и яркостью 1500 нит, что позволяет использовать его даже при попадании на него прямых солнечных лучей. Монитор также имеет встроенный гироскопический датчик, с помощью которого можно использовать устройство как самостоятельный контроллер движения без необходимости применения дополнительных аксессуаров.

Передатчик также оснащен слотом для карты памяти microSD, что позволяет записывать и воспроизводить трансляции 1080p/60, предоставляя при этом доступ к тайм-кодам видео для легкого редактирования прямо на месте съемки.

Кроме того, удаленный монитор поддерживает один видеосендер с несколькими приемниками для трансляции видео и аудио в двух режимах передачи. В режиме управления DJI Transmission обеспечивает оптимальные возможности передачи данных, а в режиме трансляции позволяет использовать неограниченное количество приемников, что значительно повышает эффективность съемки и осведомленность съемочной группы о ситуации на площадке.

DJI Transmission также обеспечивает безопасное сопряжение и шифрование AES 256 бит для защиты от неавторизованного доступа к информации, обеспечивая высочайший уровень безопасности передаваемых данных.