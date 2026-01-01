DJI Transmission (Standard Combo) видеосендер
DJI Transmission (Standard Combo) видеосендер
DJI Transmission (Standard Combo) видеосендер
DJI Transmission (Standard Combo) видеосендер
DJI Transmission (Standard Combo) видеосендер
DJI Transmission (Standard Combo) видеосендер
DJI Transmission (Standard Combo) видеосендер
DJI Transmission (Standard Combo) видеосендер
DJI Transmission (Standard Combo) видеосендер

DJI Transmission (Standard Combo) видеосендер

DJI
Артикул: MTG-3661

DJI Transmission (Standard Combo) видеосендер. Комплексный набор устройств DJI Transmission объединяет в себе видеоприемник, монитор, пульт управления и регистратор данных. Он был разработан для передачи видео и аудио на расстоянии до 6 км с помощью технологии O3 Pro. Данная технология также обеспечивает бесперебойную передачу данных на расстоянии до 6 км, трансляцию изображения в качестве 1080p/60, а также мониторинг аудио в реальном времени 16 бит 48 кГц. 

Устройство обеспечивает бесперебойную передачу данных с минимальной задержкой сигнала благодаря оптимизированным каналам связи. DJI Transmission предлагает до 23 вариантов каналов, что позволяет подключаться к более совместимой или свободной от помех частоте. Видеосендер также поддерживает функцию автоматического сканирования и плавного переключения между беспроводными каналами. Пользователь также имеет возможность установить соединение вручную благодаря встроенному преобразователю частоты.

Эргономичный дизайн и портативность делают DJI Transmission удобным в использовании. Передатчик оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном с широкой цветовой гаммой и яркостью 1500 нит, что позволяет использовать его даже при попадании на него прямых солнечных лучей. Монитор также имеет встроенный гироскопический датчик, с помощью которого можно использовать устройство как самостоятельный контроллер движения без необходимости применения дополнительных аксессуаров. 

Передатчик также оснащен слотом для карты памяти microSD, что позволяет записывать и воспроизводить трансляции 1080p/60, предоставляя при этом доступ к тайм-кодам видео для легкого редактирования прямо на месте съемки.

Кроме того, удаленный монитор поддерживает один видеосендер с несколькими приемниками для трансляции видео и аудио в двух режимах передачи. В режиме управления DJI Transmission обеспечивает оптимальные возможности передачи данных, а в режиме трансляции позволяет использовать неограниченное количество приемников, что значительно повышает эффективность съемки и осведомленность съемочной группы о ситуации на площадке.

DJI Transmission также обеспечивает безопасное сопряжение и шифрование AES 256 бит для защиты от неавторизованного доступа к информации, обеспечивая высочайший уровень безопасности передаваемых данных.

  • передатчик
  • приёмник
  • адаптер аккумулятора WB37
  • адаптер аккумулятора NP-F
  • антенна (2шт)
  • кабель Type-C
  • кабель SDI
  • кабель питания DC
  • кабель питания DC - D-Tap
  • кабель питания DC - Type-C
  • площадка для стабилизатора RS
  • комплект для установки

Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Селфи на закате
