DJI Transmission (Standard Combo) видеосендер. Комплексный набор устройств DJI Transmission объединяет в себе видеоприемник, монитор, пульт управления и регистратор данных. Он был разработан для передачи видео и аудио на расстоянии до 6 км с помощью технологии O3 Pro. Данная технология также обеспечивает бесперебойную передачу данных на расстоянии до 6 км, трансляцию изображения в качестве 1080p/60, а также мониторинг аудио в реальном времени 16 бит 48 кГц.
Устройство обеспечивает бесперебойную передачу данных с минимальной задержкой сигнала благодаря оптимизированным каналам связи. DJI Transmission предлагает до 23 вариантов каналов, что позволяет подключаться к более совместимой или свободной от помех частоте. Видеосендер также поддерживает функцию автоматического сканирования и плавного переключения между беспроводными каналами. Пользователь также имеет возможность установить соединение вручную благодаря встроенному преобразователю частоты.
Эргономичный дизайн и портативность делают DJI Transmission удобным в использовании. Передатчик оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном с широкой цветовой гаммой и яркостью 1500 нит, что позволяет использовать его даже при попадании на него прямых солнечных лучей. Монитор также имеет встроенный гироскопический датчик, с помощью которого можно использовать устройство как самостоятельный контроллер движения без необходимости применения дополнительных аксессуаров.
Передатчик также оснащен слотом для карты памяти microSD, что позволяет записывать и воспроизводить трансляции 1080p/60, предоставляя при этом доступ к тайм-кодам видео для легкого редактирования прямо на месте съемки.
Кроме того, удаленный монитор поддерживает один видеосендер с несколькими приемниками для трансляции видео и аудио в двух режимах передачи. В режиме управления DJI Transmission обеспечивает оптимальные возможности передачи данных, а в режиме трансляции позволяет использовать неограниченное количество приемников, что значительно повышает эффективность съемки и осведомленность съемочной группы о ситуации на площадке.
DJI Transmission также обеспечивает безопасное сопряжение и шифрование AES 256 бит для защиты от неавторизованного доступа к информации, обеспечивая высочайший уровень безопасности передаваемых данных.
Работай с цветом без бликов
Wansen