Accsoon CineView Quad видеосендер

Описание

Accsoon CineView Quad оснащен запатентованной двухканальной технологией передачи сигнала, позволяющей передавать сигнал по Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц одновременно.

Приемник может интеллектуально идентифицировать помехи и объединить два потока для формирования полного аудио- и видеопотока. Это значительно повышает его стабильность и помехозащищенность.

Благодаря двухканальной передаче CineView Quad гораздо более стабилен, чем традиционные видеосендеры Wi-Fi, которые транслируют только на одной частоте 5 ГГц. Оказавшись на съемочной площадке, CineView Quad обеспечит стабильную передачу без сбоев, с легкостью справляясь даже с самыми сложными условиями.

CineView Quad имеет почти незаметную задержку (средняя задержка менее 60 мс), сохраняя при этом высокое качество изображения благодаря мощному беспроводному сигналу.

CineView Quad может достигать дальности передачи 150 метров в прямой видимости благодаря внедрению двухканальной технологии передачи, уменьшающей помехи. Он может находиться на значительном расстоянии и при этом давать полный контроль над ситуацией.

К передатчику CineView Quad можно подключить до 4 ресиверов с дальнейшим подключением к любому устройству через HDMI/SDI: профессиональным мониторам, телевизорам высокой четкости и проекторам.

Беспроводной видеосендер Accsoon CineView Quad имеет входные и выходные порты HDMI и SDI.

CineView Quad не только передает сигнал Wi-Fi на приемник, но и позволяет отправлять видеосигнал на устройства iOS или Android.

CineView Quad поддерживает видеовход со скоростью до 1080p 60 кадров в секунду и аудиовход с частотой 44,1 кГц / 48 кГц 16 бит / 24 бит. Передатчик изменяет битрейт и качество видео исходящего сигнала, чтобы максимально стабилизировать передачу, чтобы вы всегда могли следить за происходящим.

CineView Quad питается от любой аккумуляторной батареи NP-F. Держите под рукой дополнительные аккумулятор для съемки в течение всего дня. Или подключите CineView Quad к внешнему источнику питания через встроенный разъем постоянного тока DC на передатчике или приемнике. Теперь можно отправлять высококачественное HD-видео на видеомониторы столько времени, сколько требуется для съемки.

Onion skin overlay: наложение поверх просмотра в режиме реального времени.

Прямая трансляция: приложение для профессионального мониторинга Accsoon Go App реализует потоковую передачу RTMP на iPad.

Разделенный экран (только для iPad): приложение для профессионального мониторинга Accsoon Go работает с разделенным экраном iPad

Быстрая и простая настройка

CineView Quad компактен, легок и всегда готов к использованию. Просто разверните антенны, установите и начинайте снимать. Благодаря своим высококачественным функциям и доступной цене Accsoon CineView Quad станет неотъемлемой частью съемочного комплекта любого видеографа.

В конструкции отсутствует вентилятор

Практически бесшумная альтернатива обычным системам беспроводной передачи. CineView Quad не имеет вентилятора, идеально подходит для бесшумной съемки или съемки в небольших помещениях.

Простое сопряжение приемника и передатчика

CineView Quad имеет колесико настройки группы на каждом передатчике и приемнике. Просто поверните колесико на одно и то же число: сопряжение завершено и устройство готово к работе.

Авиационный алюминиевый сплав

Высокопрочный CineView Quad имеет толщину всего 31 мм, вес 225 г. Скругленный корпус изготовлен из легкого авиационного алюминиевого сплава, прочного и устойчивого к коррозии.

Бесперебойная работа с системой Apple

Наслаждайтесь мониторингом на вашем iPhone, iPad, iMac (чип M1) и Macbook (чип M1).

Особенности:

Двухдиапазонная беспроводная передача с частотой 2,4 ГГц / 5 ГГц.

Низкая задержка менее 60 мс

Входные и выходные порты SDI и HDMI

Дальность передачи 500 футов / 150 м

Передача на 4 устройства

Подключается к iMac

Видео в формате FHD и аудио в формате HQ

Питание от батареи NP-F и разъема постоянного тока DC

Приложение для профессионального мониторинга Accsoon Go, которое беспрепятственно работает с системой Apple

Onion Skin Overlay в приложении Accsoon Go

Потоковая передача RTMP, обеспечивающая прямую трансляцию в режиме реального времени

Складные антенны

Нет вентилятора

Бесшумная работа

Группы для простого сопряжения передатчика и приемника

Изготовлен из авиационного алюминиевого сплава



