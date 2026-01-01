SmallRig 4184 комплект для цифровых камер Sony FX30 / FX3
SmallRig
Артикул: OLE-4602

Набор аксессуаров для пользователей Sony FX3 или FX30 с фирменным микрофонным адаптером XLR. Клетка имеет модульную конструкцию. Оснащена разъёмами 1/4" и 3/8", а сверху находится холодный башмак под углом. Слева есть ещё одна планка НАТО. Есть прорези для крепления плечевых или кистевых ремней. Нижняя пластина выполнена в форме "ласточкиного хвоста" стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать её непосредственно на штативы и другие держатели такого же стандарта.

Описание

Фирменный микрофонный адаптер XLR входит в базовую комплектацию для FX3 и продаётся отдельно для FX30.

Для обеспечения надёжного соединения с камерой и отсутствия люфта клетка закрепляется тремя винтами снизу и по бокам. В комплекте также идёт съёмный зажим для HDMI-кабеля, который защищает гнездо камеры от повреждений и обеспечивает стабильное соединение при использовании внешних мониторов или рекордеров.

Клетка предоставляет доступ к батарейному отсеку камеры, всем интерфейсам и органам управления.

Характеристики:

  • Крепление - Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление Arca Swiss
  • Размеры 159 х 118 х 165 мм (вместе с XLR рукояткой Sony)
  • Вес 318 г

Комплектация

  • клетка
  • планки NATO - 2 шт.
  • фиксатор HDMI кабеля
  • удлинитель XLR рукоятки Sony
  • кистевой ремень
  • винт 1/4"-20 - 2 шт.
  • шестигранный ключ

Видео

Охота за насекомыми
Охота за насекомыми
Виктория Ивлева
Виктория Ивлева
Система установки фонов для &quot;Идеального ремонта&quot;
Система установки фонов для "Идеального ремонта"
Профессионально о микрофонах
Профессионально о микрофонах
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
