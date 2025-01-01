Артикул: OLE-2035

SmallRig 2077 Universal Shoulder Pad плечевой упор с креплением для направляющих

Универсальный плечевой упор для фото и видеосъемки, который позволяет стабилизировать камеру во время движения. Оснащен большим количеством отверстий с резьбой 1/4 " -20, 3/8" -16 и M4, а также точками установки Arri. В комплект входит держатель для направляющих 15 мм.