SmallRig 2077 Universal Shoulder Pad плечевой упор с креплением для направляющих
SmallRig
Артикул: OLE-2035

 SmallRig 2077 Universal Shoulder Pad плечевой упор с креплением для направляющих 

Универсальный плечевой упор для фото и видеосъемки, который позволяет стабилизировать камеру во время движения. Оснащен большим количеством  отверстий с резьбой 1/4 " -20, 3/8" -16 и M4, а также точками установки Arri. В комплект входит держатель для направляющих 15 мм.

Описание

Характеристики:

  • Алюминиевый сплав
  • Размеры 156 x 107 x 68 мм
  • Вес 302 г

Комплектация

  • Наплечная накладка
  • Держатель для направляющих 15 мм

