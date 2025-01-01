images
SmallRig 1870 удлинительный кронштейн с креплением Arri Rosette
SmallRig
Артикул: OLE-2196

Удлинительный кронштейн  с креплением Arri Rosette используется для удлинения рукоятки.  Выдвижной рычаг регулируется через NATO-реил на длину 168–260 мм. Винт предотвращает случайное выпадание. Можно присоединять устройства и ручки с креплением Arri Rosette.

Описание

Характеристики:

  • Размеры 203 x 50 x 35 мм
  • Вес 158 г

Ошибка

