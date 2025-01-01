SmallRig 1870 удлинительный кронштейн с креплением Arri Rosette

Артикул: OLE-2196

Удлинительный кронштейн с креплением Arri Rosette используется для удлинения рукоятки. Выдвижной рычаг регулируется через NATO-реил на длину 168–260 мм. Винт предотвращает случайное выпадание. Можно присоединять устройства и ручки с креплением Arri Rosette.