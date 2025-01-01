SmallRig 1051 алюминиевые направляющие 20см

Комплект из двух черных алюминиевых направляющих длиной 20 см, диаметром 15 мм и внутренней резьбой M12 на концах. Для оснащения камеры различными аксессуарами.

