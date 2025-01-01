images
Manfrotto 244MICRO-AR шарнирный кронштейн

Manfrotto
Артикул: OLE-0843

Manfrotto 244MICRO-AR – алюминиевый фрикционный шарнирный кронштейн. Снабжен двумя сменными креплениями Easy Link и дополнительным переходником на 3/8". Длина – 15 см. Совместим со штативами Manfrotto 055 и 190 серии, а также с держателем 386B-1 Nano Clamp.  

Fujimi BY-M1 Обзор на всенаправленный петличный микрофон
Джей Мейзел
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
