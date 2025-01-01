Fujimi Magic Arm 7 гибкий кронштейн 177 мм для ЖКД и пр.

Артикул: DAN-0118

Fujimi Magic Arm 7 – гибкий кронштейн длиной 177 мм. Модель имеет гибкое крепление со стандартным разъемом типа башмак для установки ламп, вспышек или ЖК-дисплеев. Имеет эргономичный дизайн, прочную конструкцию крепления с фиксирующей ручкой. С помощью кронштейна можно значительно упростить регулировку, монтаж и размещение любых накамерных аксессуаров.