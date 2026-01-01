Fujimi DSLR set-300 small профессиональный комплект плечевого рига

images
Fujimi
Артикул: DAN-0116

Fujimi DSLR set-300 (small) – система плечевой поддержки. Состоит из рига с двойными ручками, которые регулируются в трех плоскостях и универсальных платформ с быстросъемной площадкой и опорного каркаса С-формы. Плечевая поддержка используется для сбалансированности и стабилизации давления, обеспечивает наилучшую универсальность и комфорт использования, а также позволяет фотографу или видеографу достичь профессиональных результатов.

