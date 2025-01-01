GreenBean Matte Box 02 компендиум

Описание

Металлические шторки и козырек легко отсоединяются с помощью винтов (цветных) с насечкой. Выбранное положение шторок и козырька фиксируется винтами на осях шторок и козырька.

Компендиум MATT Box 02 имеет два фильтродержателя, один из которых может вращаться (для удобства работы с поляризационными или комбинированными квадратными фильтрами размером 10х10 см). Второй фильтродержатель (невращающийся) позволяет использовать фильтры размером до 10х11,2 см.

Нужное положение фильтродержателя фиксируется «щелчком». Сам фильтр в фильтродержателе поджимается подпружиненной металлической «пяточкой».

Так как компендиум крепится не к камере, а к рельсовой опоре рига, с объективом соприкасаются только сменные мягкие резиновые кольца, которые укладываются в металлическую оправу (к ней еще прикреплен и соединитель компендиума). В комплекте кольца с диаметрами 81 мм, 78 мм, 65 мм, 54 мм. Внешний диаметр

Характеристики: