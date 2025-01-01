images
GreenBean Matte Box 02 компендиум

GreenBean
Артикул: VBR-010

GreenBean Matte Box 02 – компендиум для установки на рельсовую систему рига, выполняет функцию бленды и держателя фильтров. Позволяет работать как со стандартными, так и с широкоугольными объективами. Крепится перед объективом на рельсовые направляющие рига с помощью металлического соединителя. Металлический соединитель компендиума с двумя фиксирующими винтами имеет возможность регулировки по высоте в пределах 70 мм.

Описание

Металлические шторки и козырек легко отсоединяются с помощью винтов (цветных) с насечкой. Выбранное положение шторок и козырька фиксируется винтами на осях шторок и козырька.

 

Компендиум MATT Box 02  имеет два фильтродержателя, один из которых может вращаться (для удобства работы с поляризационными или комбинированными квадратными фильтрами размером 10х10 см). Второй фильтродержатель (невращающийся) позволяет использовать фильтры размером до 10х11,2 см.

Нужное положение фильтродержателя фиксируется «щелчком». Сам фильтр в фильтродержателе поджимается подпружиненной металлической «пяточкой».

 

Так как компендиум крепится не к камере, а к рельсовой опоре рига, с объективом соприкасаются только сменные мягкие резиновые кольца, которые укладываются в металлическую оправу (к ней еще прикреплен и соединитель компендиума). В комплекте кольца с диаметрами 81 мм, 78 мм, 65 мм, 54 мм. Внешний диаметр

 

Характеристики:

  • размер «окна» (внутреннего), мм – 200х120
  • глубина «окна» (до первого фильтра), мм – 40
  • шторки:
    • ширина – 130 мм
    • длина (по большой стороне) – 215 мм

  • Козырек:

    • ширина – 130 мм

    • длина (по большой стороне) – 300 мм

  • габаритные размеры (без крепления к ригу и шторок), мм – 140х215х80

  • вес, г – 750

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

