Proaim 12ft Jib Crane Tripod Stand операторский кран средних размеров

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Proaim 12ft Jib Crane Tripod Stand – специально разработанное устройство, представляющее собой среднюю модель операторского крана со штативом. Съемка происходит мягко и без дрожания в кадре. Кран подходит для начинающих видеооператоров и в качестве вспомогательного оборудования в крупные видеокомпании.
Кран позволяет вести плавную четкую съемку с разных углов.
Характеристики:
Характеристики штатива:
Обеспечивает прочную установку крана.
Полезные ссылки:
(P12JS)
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen