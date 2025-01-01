GreenBean Mechanic 265 операторский кран

Москва
GreenBean Mechanic 265 – универсальный операторский кран, который значительно расширяет возможности любого оператора. Обеспечивает движение камеры в горизонтальной и вертикальной плоскостях и в разы повышает выразительность видеосъемки. Вес, кг – 27, нагрузка – до 20 кг. Длина стрелы – 130 см, высота трипода – 80-155 см, колесная база.
В комплекте имеется мощный штатив и складное основание с колесами диаметром 125 мм. Тяжелая, регулируемая по длине стрела (колесо регулировки в торце) выполнена из алюминиевого сплава прямоугольного сечения 30x48 мм. Съемная полусфера для установки видеоголовы диаметром 60 мм.
Характеристики:
