GreenBean Mechanic 265 операторский кран

GreenBean
Артикул: NVF-2347

GreenBean Mechanic 265 – универсальный операторский кран, который значительно расширяет возможности любого оператора. Обеспечивает движение камеры в горизонтальной и вертикальной плоскостях и в разы повышает выразительность видеосъемки. Вес, кг – 27, нагрузка – до 20 кг. Длина стрелы – 130 см, высота трипода –  80-155 см, колесная база.

Описание

В комплекте имеется мощный штатив и складное основание с колесами диаметром 125 мм. Тяжелая, регулируемая по длине стрела (колесо регулировки в торце) выполнена из алюминиевого сплава прямоугольного сечения 30x48 мм. Съемная полусфера для установки видеоголовы диаметром 60 мм.

Характеристики:

  • грузоподъемность, кг – до 20 кг
  • дальность выноса камеры по стреле, м – 1,2
  • общая длина стрелы крана, м – 2
  • размер базы под камеру, мм – 450х150
  • высота подъема камеры – до 3 м
  • угол наклона стрелы крана, град. – ±75
  • колесная база и трипод в комплекте
  • высота трипода, см – от 80 до 155
  • вес крана, кг – 27

