GreenBean Easy Arm 58 Strong система стабилизации
Артикул: NVF-6999

GreenBean Easy Arm 58 Strong – система стабилизации оснащенная подпружиненным тросом и регулируемым усилием натяжения. Разгрузочный жилет имеет усиленный металлический каркас который снижает нагрузку на плечи, руки и позвоночник оператора. Высота стрелы и вынос могут изменятся в зависимости от размеров камеры. Размерный ряд – M-XL.

Описание

Область применения EasyArm это семка где требуется свобода передвижения оператора без дрожаний кадра, репортажи, свадьбы, спортивные мероприятия, рекламные ролики и т.д.

Жилет перераспределяет нагрузку к бедрам, снимая нагрузку со спины и плечей. Этому способствует усиленная двумя металлическими распорками, упирающимися в поясной ремень каркасная спинка жилета. Внутренняя сторона жилета пошита из дышащей ткани и вентилируемого мягкого уплотнителя, благодаря чему обеспечивается комфорт при съемке. Расстегнув специальную молнию, уплотнитель можно вынуть для стирки или замены после продолжительного использования. Регулируя длину плечевых лямок, поясного и нагрудного ремня, жилет с легкостью можно подогнать под свою фигуру. 

Easy Arm 58 Strong можно использовать с камкордерами, видеокамерами, фотокамерой на риге, камерой в кейдже или с гироскопическим стабилизатором, максимальная нагрузка 5-8 кг.

Характеристики:

  • собственный вес системы, кг – 3,9
  • высота в сборе, см – 100-120
  • длина в сложенном виде, см – 60
  • вылет стрелы, см – 40-56
  • высота точки подвеса камеры (от плеча), см – 42-62
  • длина подвеса, см – 90
  • номинальная нагрузка, кг – от 5 до 8
  • размер – M-XL

