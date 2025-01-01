Москва
GreenBean Easy Arm 58 Strong – система стабилизации оснащенная подпружиненным тросом и регулируемым усилием натяжения. Разгрузочный жилет имеет усиленный металлический каркас который снижает нагрузку на плечи, руки и позвоночник оператора. Высота стрелы и вынос могут изменятся в зависимости от размеров камеры. Размерный ряд – M-XL.
Область применения EasyArm это семка где требуется свобода передвижения оператора без дрожаний кадра, репортажи, свадьбы, спортивные мероприятия, рекламные ролики и т.д.
Жилет перераспределяет нагрузку к бедрам, снимая нагрузку со спины и плечей. Этому способствует усиленная двумя металлическими распорками, упирающимися в поясной ремень каркасная спинка жилета. Внутренняя сторона жилета пошита из дышащей ткани и вентилируемого мягкого уплотнителя, благодаря чему обеспечивается комфорт при съемке. Расстегнув специальную молнию, уплотнитель можно вынуть для стирки или замены после продолжительного использования. Регулируя длину плечевых лямок, поясного и нагрудного ремня, жилет с легкостью можно подогнать под свою фигуру.
Easy Arm 58 Strong можно использовать с камкордерами, видеокамерами, фотокамерой на риге, камерой в кейдже или с гироскопическим стабилизатором, максимальная нагрузка 5-8 кг.
Характеристики:
