GreenBean Easy Arm 58 Strong система стабилизации

Описание

Область применения EasyArm это семка где требуется свобода передвижения оператора без дрожаний кадра, репортажи, свадьбы, спортивные мероприятия, рекламные ролики и т.д.

Жилет перераспределяет нагрузку к бедрам, снимая нагрузку со спины и плечей. Этому способствует усиленная двумя металлическими распорками, упирающимися в поясной ремень каркасная спинка жилета. Внутренняя сторона жилета пошита из дышащей ткани и вентилируемого мягкого уплотнителя, благодаря чему обеспечивается комфорт при съемке. Расстегнув специальную молнию, уплотнитель можно вынуть для стирки или замены после продолжительного использования. Регулируя длину плечевых лямок, поясного и нагрудного ремня, жилет с легкостью можно подогнать под свою фигуру.

Easy Arm 58 Strong можно использовать с камкордерами, видеокамерами, фотокамерой на риге, камерой в кейдже или с гироскопическим стабилизатором, максимальная нагрузка 5-8 кг.

Характеристики: