images
GreenBean STAB 100 портативный стедикам для камер весом до 500 г

GreenBean STAB 100 портативный стедикам для камер весом до 500 г

GreenBean
Артикул: NVF-1655

GreenBean STAB 100 – портативный ручной стедикам предназначен для работы с компактными, беззеркальными и экшн-камерами (GoPro, Sony Nex, видеокамеры HandyCam и т. п.). Предназначен для обеспечения мягкой и плавной съемки при работе с камерой на весу. Используется при съемке динамичных сцен в движении, подъеме по лестнице, слежении за объектом и т. д.

Описание

Конструкция и малый вес STAB 100 обеспечивают комфортную работу оператора и не вызывают усталости при продолжительной съемке. Во время работы можно касаться камеры, это не отразится на результатах съемки праздника или свадьбы. С его помощью можно вести видеосъемку на iPhone или любой другой смартфон – достаточно просто закрепить его с помощью держателя на основание STAB 100.

Характеристики:

  • эффективно работает с любыми цифровыми фото- и видеокамерами весом до 0,5 кг
  • возможна установка некоторых моделей DSLR
  • удобная мягкая рукоятка
  • стальной хромированный противовес, алюминиевый корпус, обрезиненная рукоятка
  • спиртовой уровень для точной регулировки положения камеры
  • наличие упора для пальца – для стабилизации положения камеры по горизонту
  • удобно складывается при транспортировке
  • крепежный винт 1/4"
  • ширина дуги, мм – 30
  • толщина дуги, мм – 5
  • длина дуги, мм – 500
  • размеры, см – 20,3x24,1x3
  • вес, г – 650

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon WT-3715 штатив
Арт. FTR-1431
Grifon WT-3715 штатив
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon ARS-3715 Arsenal – штатив, предназначенный для установки видеокамеры или фотокамеры, максимальная высота – 1470 мм.

3 450 ₽
В корзину
SanDisk Extreme microSDXC Class10 UHS Class 3 V30 A2 160Mb/s 128GB (SDSQXA1-128G-GN6AA) карта памяти
SanDisk Extreme microSDXC Class10 UHS Class 3 V30 A2 160Mb/s 128GB (SDSQXA1-128G-GN6AA) карта памяти
Арт. DAN-2820
SanDisk Extreme microSDXC Class10 UHS Class 3 V30 A2 160Mb/s 128GB (SDSQXA1-128G-GN6AA) карта памяти
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC Class10 UHS Class 3 V30 A2 160Mb/s 128GB (SDSQXA1-128G-GN6AA).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 160 МБ/с).

6 260 ₽
В корзину

Видео

Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера