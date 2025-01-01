GreenBean STAB 100 портативный стедикам для камер весом до 500 г

Grifon ARS-3715 Arsenal – штатив, предназначенный для установки видеокамеры или фотокамеры, максимальная высота – 1470 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
GreenBean STAB 100 – портативный ручной стедикам предназначен для работы с компактными, беззеркальными и экшн-камерами (GoPro, Sony Nex, видеокамеры HandyCam и т. п.). Предназначен для обеспечения мягкой и плавной съемки при работе с камерой на весу. Используется при съемке динамичных сцен в движении, подъеме по лестнице, слежении за объектом и т. д.
Конструкция и малый вес STAB 100 обеспечивают комфортную работу оператора и не вызывают усталости при продолжительной съемке. Во время работы можно касаться камеры, это не отразится на результатах съемки праздника или свадьбы. С его помощью можно вести видеосъемку на iPhone или любой другой смартфон – достаточно просто закрепить его с помощью держателя на основание STAB 100.
Характеристики:
Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC Class10 UHS Class 3 V30 A2 160Mb/s 128GB (SDSQXA1-128G-GN6AA).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 160 МБ/с).
