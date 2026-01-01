Miliboo MDG60 слайдер моторизованный

Miliboo
Артикул: OLE-4532

Моторизированный слайдер со встроенным дисплеем длиной 60 см с максимальной нагрузкой 8 кг. Благодаря карбоновой конструкции (трубка 13 мм диаметром, толщина 2 мм) обеспечивает плавность движения камеры. Подходит для создания профессиональных видео с панорамными и tracking-кадрами. Питанием от аккумуляторов серии NP-F (в комплект входит аккумулятор NP-F750 4400мАч).

Описание

Характеристки:

  • Особенности конструкции встроенный дисплей, мотор
  • Длина 600 мм
  • Максимальная нагрузка 8 кг
  • Материал карбон
  • Внешний диаметр 13 мм
  • Питание NP-F, Type-C
  • Вес 2,1 кг



Комплектация

  • слайдер
  • аккумулятор NP-F750 4400мАч
  • зарядное устройство для аккумулятора
  • чехол

