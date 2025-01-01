images
GreenBean GB-SL 120 – слайдер для плавного движения камеры. Используется для панорамирования. Изготовлен из анодированного алюминия, что позволяет использовать в работе тяжелые камеры весом до 10 кг. Применяется для съемки видеороликов, рекламы и т.д. Рабочая длина – 105 см.

Описание

Наличие прецизионных (безлюфтовых) подшипников обеспечивает плавное перемещение, а при толщине рельсовых направляющих слайдера 18 мм возможно использование тяжелого оборудования.
Ролики каретки снабжены эксцентриками, с помощью которых выбирается зазор между ними и направляющими слайдера и обеспечивается необходимое усилие для перемещения каретки.
Регулируемые по высоте ножки (до 45 мм) с шарообразными наконечниками позволяют установить слайдер на неровных поверхностях и делать проезды под небольшим углом.
Для установки на штатив имеется 4 пары отверстий (на 1/4 дюйма и 3/8 дюйма). При панорамировании под углом рекомендуется фиксация на двух штативах (отверстия предусмотрены).
Для хранения и переноски предусмотрен плотный чехол с наплечным ремнем.
 
Технические характеристики:
  • материал – анодированный алюминий
  • общая длина, мм – 1220
  • рабочая длина, мм – 1050
  • максимальная высота, мм – 140
  • ширина направляющей, мм – 80 
  • расстояние между направляющими роликов, мм – 50
  • крепеж для камеры – 1/4 дюйма (сменный 3/8 дюйма)
  • стальная каретка, мм – 120х80х12
  • вес, кг – 3,35

