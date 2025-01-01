GreenBean GB-SL 120 слайдер

Описание

Наличие прецизионных (безлюфтовых) подшипников обеспечивает плавное перемещение, а при толщине рельсовых направляющих слайдера 18 мм возможно использование тяжелого оборудования.

Ролики каретки снабжены эксцентриками, с помощью которых выбирается зазор между ними и направляющими слайдера и обеспечивается необходимое усилие для перемещения каретки.

Регулируемые по высоте ножки (до 45 мм) с шарообразными наконечниками позволяют установить слайдер на неровных поверхностях и делать проезды под небольшим углом.

Для установки на штатив имеется 4 пары отверстий (на 1/4 дюйма и 3/8 дюйма). При панорамировании под углом рекомендуется фиксация на двух штативах (отверстия предусмотрены).

Для хранения и переноски предусмотрен плотный чехол с наплечным ремнем.

Технические характеристики: