GreenBean Cart 250 кинотележка
GreenBean
Артикул: OLE-4677

Операторская тележку с 2 полками и максимальной нагрузкой 250 кг. Оснащена складным бортиком у верхней полки и торцевыми перекладинами длиной 56 см для стабилизации и крепления оборудования. Оснащена точками крепления с резьбой 1/4" и 3/8". 2 штанги длиной 103 см с адаптером Baby Pin позволяют устанавливать оборудование, а 4 телескопические штанги длиной 84–205 см с адаптером Baby Pin обеспечивают воздушную амортизацию. 4 колеса диаметром 260 мм, 2 из них поворотные с ножным тормозом.

Описание

Размеры тележки составляют 970 x 620 x 1400 миллиметров, а расстояние между полками составляет 570 миллиметров. Габариты полок составляют 120 x 60 сантиметров, а высота бортиков — 8 сантиметров. Прорезиненные подложки обеспечивают устойчивость оборудования на полках.

Тележка имеет съёмную рукоятку и возможность установки с обоих торцов. Складная конструкция тележки и съёмные ролики обеспечивают удобство транспортировки.  Корпус изготовлен из анодированного алюминия, устойчивого к коррозии и повреждениям. 

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 250 кг
  • Размеры в сложенном состоянии 160х620х1200 мм (ВШД)
  • Размеры в рабочем состоянии 97х670х1400 мм (ВШД)
  • Расстояние между нижней и верхней полками 570мм
  • Толщина металла полок - 2 мм
  • Общая площадь рабочего пространства на обеих полках - 1,44 кв.м.
  • Размер полок - 120х80х6 см
  • Откидной бортик - есть
  • Длина перекладин 56 см
  • Диаметр пневматических колес - 260 мм
  • Аксессуары Штанга длиной 103 см диаметром 35 мм – 2 шт.; штанга длиной 84-205 см диаметром 25/20 мм – 4 шт.
  • Адаптеры на аксессуарах - 16 мм
  • Амортизация - воздушная у телескопических штанг
  • Длина рукоятки - 42 см
  • Материал - алюминиевый сплав
  • Вес - 45 кг

Комплектация

  • Тележка – 1 к-т
  • Штанга 35 мм с адаптером BABY PIN – 2 шт.
  • Штанга телескопическая 2-х секционная (25/20мм) BABY PIN – 4 шт.
  • Зажим Clamp 35мм – 4 шт.
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

