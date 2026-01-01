GreenBean Cart 250 кинотележка

Артикул: OLE-4677

Операторская тележку с 2 полками и максимальной нагрузкой 250 кг. Оснащена складным бортиком у верхней полки и торцевыми перекладинами длиной 56 см для стабилизации и крепления оборудования. Оснащена точками крепления с резьбой 1/4" и 3/8". 2 штанги длиной 103 см с адаптером Baby Pin позволяют устанавливать оборудование, а 4 телескопические штанги длиной 84–205 см с адаптером Baby Pin обеспечивают воздушную амортизацию. 4 колеса диаметром 260 мм, 2 из них поворотные с ножным тормозом.