images
FST Slidecam lite SL-80 слайдер 80 см

FST Slidecam lite SL-80 слайдер 80 см

FST
Артикул: NVF-2108

FST Slidecam lite – слайдер, предназначенный для линейного перемещения камеры при съемке видео. За счет конструкции позволяет получать плавное и стабильное изображение в кадре при движении.

Описание

Характеристики:

  • длина, м – 0,8
  • ширина, м – 0,4
  • максимальная нагрузка, кг – 9
  • оптимальная нагрузка, кг – 3–6
  • материал изготовления – сплав алюминия и стали
  • вес, кг – 1,36

Комплектация

  • FST Slidecam lite слайдер.
  • Чехол для хранения и транспортировки.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Konova K3 Slider
Konova K3 Slider
Видеоурок &quot;Лучшие объективы для портретной съемки&quot;
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера