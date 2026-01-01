images
images
Fotokvant Dolly-01A тележка с приводом для камеры
Fotokvant Dolly-01A тележка с приводом для камеры

Fotokvant Dolly-01A тележка с приводом для камеры

Fotokvant
Артикул: DAN-2429

Тележка с приводом для камеры Fotokvant Dolly-01A.

Приспособление для съемки, позволяющее получать плавное движение в кадре. Тележка устанавливается на любую ровную горизонтальную поверхность. Подходит для всех видов легких профессиональных камер.

Описание

Тележка с электроприводом, имеет три скорости перемещения. Благодаря мягким колесам устройство движется очень гладко и плавно. Может поворачиваться и перемещаться в любом направлении, в том числе и по кругу. В комплекте пульт ДУ. Максимальная нагрузка - 3 кг.

Характеристики:

  • цвет - черный
  • максимально возможная нагрузка - 3 кг
  • крепление для установки камеры - стандартный винт 1/4"
  • максимальное время работы на одной зарядке - 6 ч
  • время перезарядки - 7 ч
  • дистанция пульта ДУ - 6 м
  • первая скорость - 1,5 см/сек
  • вторая скорость - 2 см/сек
  • третья скорость - 2,5 см/сек

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
