GreenBean DSLR RIG 02В плечевой упор (основание)

Описание

Вся конструкция выполнена из металла (анодированный алюминий), однако винты и барашки стальные. Плечевой упор имеет рельсовое основание в 15 мм, на которое можно устанавливать дополнительные аксессуары: монитор, компендиум, следящий фокус, LED-осветители и т.д. Для правильного баланса всей конструкции наплечник сделан из металла, при необходимости может быть дополнен противовесом (в комплект не входит).

Две рукоятки крепятся на консоли (длина консоли 380 мм). Рукоятки могут располагаться в любом месте консоли, сама консоль перемещается в своем держателе (держатель фиксируется винтом к рельсовому основанию). Оператор выбирает для себя наиболее комфортное положение рига для управления камерой. Важным элементом является то, что винты в затянутом положении крепят рукоятки к консоли намертво.

В основание рига – рельсовые направляющие диаметром 15 мм, длиной 560 мм (2 шт.).

К ним крепятся:

консоль с рукоятками,

металлическая разборная рама с ручкой,

основание для крепления камеры,

наплечник.

Металлическая разборная рама (клетка) облегченной конструкции. Для крепления аксессуаров имеется 6 отверстий с резьбой 1/4 дюйма. Ручка рамы может передвигаться по своим направляющим (длина 170 мм), чем обеспечивается баланс всей конструкции при переноске. С ее помощью удобно вести съемку с нижней точки.

Высота оси ручки над рельсовыми направляющими рига – 300 мм.

Основание для крепления камеры имеет две площадки. Верхняя снабжена винтом (1/4 дюйма) и двумя направляющими для аксессуаров длиной 135 мм. Нижняя площадка имеет винты 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и сквозное отверстие с резьбой 3/8 дюйма для крепления на штатив. Максимальная высота подъема верхней площадки относительно нижней – 85 мм.

Размер верхней площадки для камеры – 80х35 мм. Размер нижней площадки для камеры – 80х65 мм.

Если камера закреплена на верхней площадке (с регулируемой высотой), она должна быть расположена четко по горизонту и не съезжать вниз при съемке. Такое расположение предусмотрено конструкцией пластины, соединяющей верхнюю и нижнюю площадки.

Примечание. При необходимости оператор может применять только отдельные части конструкции рига, например, использовать часть рига, как клетку или основание для крепления камеры устанавливать на штатив, а к нему крепить кольцевой осветитель.

Габаритные размеры – 560х380х500 мм.