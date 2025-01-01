images
images
Olympus ME-51SW микрофон
Olympus ME-51SW микрофон

Olympus ME-51SW микрофон

Olympus
Артикул: NVF-6514

Olympus ME-51SW – мини-стереомикрофон. Обеспечивает отличное качество записи. Модель имеет чувствительность 40 дБ на 1 кГц, частотный диапазон 100-15000 гЦ.

Описание

Характеристики:

  • направленность – разнонаправленный
  • частотный диапазон, Гц – 100–15.000
  • сопротивление, kω – 2.2
  • тип микрофона – конденсаторный
  • стерео/моно – стерео
  • чувствительность микрофона – 48 дб, 1 кГц
  • напряжение питания, В – 1.5–10
  • элементы питания – питание от диктофона

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Видеообзор &quot;Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом"
Хрустальная сфера, или Lensball для создания эффектов в фотографии
Хрустальная сфера, или Lensball для создания эффектов в фотографии
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера