Olympus LS-P1 PCM линейный диктофон
Olympus
Артикул: NVF-6522

Olympus LS-P1 PCM – линейный диктофон, ориентированный на профессиональное использование. Модель подходит для записи музыки, оснащена системой микрофонов с охватом частот от 20 Гц до 44 000 Гц. OLYMPUS LS-P1 имеет 4 ГБ встроенной памяти и способен поддерживать карты памяти microSDHC, объем которых не будет превышать 32 ГБ. Время автономной работы плеера – до 39 часов без подзарядки.

Описание

Характеристики:

  • цвет – серебристый
  • объем встроенной памяти, Гб – 4
  • тип карты памяти – micro sdhc
  • жк-дисплей – есть
  • звук – стерео
  • поддержка форматов – mp3, pcm
  • встроенный динамик – есть
  • цифровая фотокамера – нет
  • использование в качестве флеш-накопителя – нет
  • формат записи – mp3, pcm
  • функция активизации по голосу – есть
  • прямое подключение к usb – есть
  • вход микрофонный – есть
  • выход на наушники – есть
  • зарядка от usb – есть
  • материал корпуса – металл
  • вес с батареей, г – 75
  • вес без батареи, г – 62
  • габариты, мм – 108,9х39,6х14,4

Видео

Как улучшить освещение при видеосъемке на DSLR
Как улучшить освещение при видеосъемке на DSLR
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
