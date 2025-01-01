Артикул: NVF-6522

Olympus LS-P1 PCM – линейный диктофон, ориентированный на профессиональное использование. Модель подходит для записи музыки, оснащена системой микрофонов с охватом частот от 20 Гц до 44 000 Гц. OLYMPUS LS-P1 имеет 4 ГБ встроенной памяти и способен поддерживать карты памяти microSDHC, объем которых не будет превышать 32 ГБ. Время автономной работы плеера – до 39 часов без подзарядки.