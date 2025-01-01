images
Olympus DM-7 White цифровой диктофон
Olympus
Артикул: NVF-6517

Olympus DM-7 White – цифровой диктофон, имеет современный дизайн и улучшенную функциональность. Модель может быть настроена на включение дистанционной записи по WiFi.

Описание

Объем встроенной памяти составляет 4 Гб и может быть увеличен с помощью SD-карты. Olympus DM-7 оснащен ЖК-дисплеем, имеет стереозвучание. В устройстве может настраиваться чувствительность микрофона, имеется 6 режимов записи с различным качеством в форматах WMA, MP3 или PCM. Возможна также запись по таймеру. Предусмотрен дополнительный микрофонный вход и стандартный выход для наушников. Главной особенностью является наличие Wi-Fi-соединения для быстрого и удобного подключения к смартфону. 

Характеристики:

  • объем встроенной памяти, Гб – 4
  • ЖК-дисплей – есть
  • встроенный динамик – есть
  • использование в качестве флеш-накопителя – да
  • функция активизации по голосу – нет
  • максимальное время записи, ч – 850
  • вход микрофонный – есть
  • продолжительность работы, ч – 29
  • вес с батареей, г – 105
  • вес без батареи, г – 85
  • габариты, мм – 17х51х115

