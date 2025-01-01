Москва
Olympus DM-7 White – цифровой диктофон, имеет современный дизайн и улучшенную функциональность. Модель может быть настроена на включение дистанционной записи по WiFi.
Объем встроенной памяти составляет 4 Гб и может быть увеличен с помощью SD-карты. Olympus DM-7 оснащен ЖК-дисплеем, имеет стереозвучание. В устройстве может настраиваться чувствительность микрофона, имеется 6 режимов записи с различным качеством в форматах WMA, MP3 или PCM. Возможна также запись по таймеру. Предусмотрен дополнительный микрофонный вход и стандартный выход для наушников. Главной особенностью является наличие Wi-Fi-соединения для быстрого и удобного подключения к смартфону.
