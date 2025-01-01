images
images
images
images
images
Fotokvant NVF-6815 хлопушка для кино- и видеосъемки черная 20x20 см.
Fotokvant NVF-6815 хлопушка для кино- и видеосъемки черная 20x20 см.
Fotokvant NVF-6815 хлопушка для кино- и видеосъемки черная 20x20 см.
Fotokvant NVF-6815 хлопушка для кино- и видеосъемки черная 20x20 см.
Fotokvant NVF-6815 хлопушка для кино- и видеосъемки черная 20x20 см.

Fotokvant NVF-6815 хлопушка для кино- и видеосъемки черная 20x20 см.

Fotokvant
Артикул: NVF-6815

Fotokvant NVF-6815 – черно-белая кинохлопушка размером 20x20 см

Описание

Верхняя часть хлопушки сделана из цельного куска дерева. С обеих сторон бруски прикреплены металлическими болтами силу прижатия которых при необходимости можно регулировать. Самопроизвольному открытию препятствуют встроенный в брусок магнит. Нижняя часть сделана из высококачественного акрила.

Характеристики:

  • высота, см – 20
  • ширина, см – 20
  • материал – дерево/акрил

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE лампа импульсная
Арт. VBR-231
Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE лампа импульсная
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 12 ч

Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE – импульсная лампа для студийных вспышек Falcon Eyes DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901.

-15 %2 790 ₽
2 370 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Магия в твоих руках. Godox представляет светодиодный ламповый светильник TL60
Магия в твоих руках. Godox представляет светодиодный ламповый светильник TL60
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
Fujimi BY-M1 Обзор на всенаправленный петличный микрофон
Fujimi BY-M1 Обзор на всенаправленный петличный микрофон
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера