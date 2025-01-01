Fotokvant NVF-6815 хлопушка для кино- и видеосъемки черная 20x20 см.

Описание

Верхняя часть хлопушки сделана из цельного куска дерева. С обеих сторон бруски прикреплены металлическими болтами силу прижатия которых при необходимости можно регулировать. Самопроизвольному открытию препятствуют встроенный в брусок магнит. Нижняя часть сделана из высококачественного акрила.

