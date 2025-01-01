Benro S4Pro видеоголова.
Компактная видеоголова с гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S4Pro для системных и зеркальных камер. Выдерживает нагрузку до 4 кг.
GreenBean Clapperboard 03 кинохлопушка белая. Профессиональная кинохлопушка из акрила и натурального дерева, 28х24,5 см, черно-белая, для надписей маркером на водной основе, разметка на английском языке, магниты в планках, стальная фурнитура. Создание кино начинается с кинохлопушки.
Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 используется в процессе кино- и видеосъемки. Запись в начале съемки хлопка в момент смыкания контрастных линий хлопушки позволяет систематизировать отснятый материал, а также синхронизировать фонограмму и изображение, если они записываются отдельно.
Поле хлопушки 29.7х19 см, надписи (номера сцен, кадров, дублей и другая информация) наносятся легко стираемым маркером на водной основе.
Планки в верхней части хлопушки надежно закреплены стальными пластинами и болтами.
Изготовлена из акрила и натурального дерева. Магниты, вмонтированные в деревянные планки, делают звук хлопушки более отчетливым и не дают хлопушке сработать случайно.
Fotokvant Clapper-4 хлопушка 20х30 см белая акриловая с английским текстом.
Пластиковая хлопушка с деревянным механизмом с английским текстом. Незаменимый инструмент в кинопроизводстве, для съемки видео и влогов. Размер - 20х30 см. Поставляется со стираемым маркером и подушечкой для очистки от записей.
Fotokvant LED-100W светодиодный COB осветитель 100 Вт 3200-5600 К. Светодиодный осветитель на монокристалле с байонетом присоединения насадок Bowens. Мощность 100 Вт, цветовая температура 3200-5600К, CRI 96Ra.
