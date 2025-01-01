GreenBean Clapperboard 03 кинохлопушка белая

Описание

Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 используется в процессе кино- и видеосъемки. Запись в начале съемки хлопка в момент смыкания контрастных линий хлопушки позволяет систематизировать отснятый материал, а также синхронизировать фонограмму и изображение, если они записываются отдельно.

Поле хлопушки 29.7х19 см, надписи (номера сцен, кадров, дублей и другая информация) наносятся легко стираемым маркером на водной основе.

Планки в верхней части хлопушки надежно закреплены стальными пластинами и болтами.

Изготовлена из акрила и натурального дерева. Магниты, вмонтированные в деревянные планки, делают звук хлопушки более отчетливым и не дают хлопушке сработать случайно.