GreenBean Clapperboard 03 кинохлопушка белая

GreenBean
Артикул: MTG-1745

GreenBean Clapperboard 03 кинохлопушка белая. Профессиональная кинохлопушка из акрила и натурального дерева, 28х24,5 см, черно-белая, для надписей маркером на водной основе, разметка на английском языке, магниты в планках, стальная фурнитура. Создание кино начинается с кинохлопушки. 

Описание

Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 используется в процессе кино- и видеосъемки. Запись в начале съемки хлопка в момент смыкания контрастных линий хлопушки позволяет систематизировать отснятый материал, а также синхронизировать фонограмму и изображение, если они записываются отдельно.

Поле хлопушки 29.7х19 см, надписи (номера сцен, кадров, дублей и другая информация) наносятся легко стираемым маркером на водной основе.

Планки в верхней части хлопушки надежно закреплены стальными пластинами и болтами. 

Изготовлена из акрила и натурального дерева. Магниты, вмонтированные в деревянные планки, делают звук хлопушки более отчетливым и не дают хлопушке сработать  случайно. 

