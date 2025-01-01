GreenBean Follow Focus 05 PRO быстросъемный безлюфтовый механизм фокусировки

GreenBean Follow Focus 05 PRO быстросъемный безлюфтовый механизм фокусировки

GreenBean
Артикул: DAN-0127

GreenBean Follow Focus 05 PRO – безлюфтовый механизм фокусировки c червячным редуктором. Используется в кино- и телепроизводстве с видео- и DSLR-камерами для эффективного и точного управления фокусировкой.

Описание

Устанавливается на 15-миллиметровую рельсовую систему. Конструкция опоры механизма позволяет быстро производить установку и демонтаж, а также регулировать натяжение зубчатого ремня. Белая зона на колесе фокусировки предназначена для маркировки используемых промежуточных положений. Модель имеет возможность регулировки предварительного усилия вращения для разных типов съемки.

Технические характеристики:

  • установка на 15-мм рельсовые направляющие
  • прецизионное исполнение
  • изготовлен из качественного алюминиевого сплава
  • быстросъемная конструкция
  • зубчатая передача, отсутствуют люфты и проскальзывания
  • стопоры крайних положений
  • возможность установки с левой или с правой стороны рига
  • совместимость с большинством видом объективов

