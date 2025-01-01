GreenBean Follow Focus 05 PRO быстросъемный безлюфтовый механизм фокусировки

Описание

Устанавливается на 15-миллиметровую рельсовую систему. Конструкция опоры механизма позволяет быстро производить установку и демонтаж, а также регулировать натяжение зубчатого ремня. Белая зона на колесе фокусировки предназначена для маркировки используемых промежуточных положений. Модель имеет возможность регулировки предварительного усилия вращения для разных типов съемки.

Технические характеристики: