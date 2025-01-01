Falcon Eyes Follow Focus 05 PRO механизм фокусировки

Москва
Falcon Eyes Follow Focus 05 PRO – механический привод фокусировки объектива с червячным редуктором. Используется в профессиональной кино-, фото- и видеосъемке с DSLR-камерами для более точного управления фокусировкой. Устанавливается на 15-мм рельсовую систему. Конструкция опоры механизма позволяет быстро производить установку и демонтаж, а также регулировать натяжение зубчатого ремня.
Стопоры крайних положений помогут определить диапазон регулировки для повторяемости результата. Белая зона на колесе фокусировки предназначена для маркировки используемых промежуточных положений. Модель имеет регулировку предварительного усилия вращения для разных типов съемки.
Изготовлен из прочного алюминиево-магниевого сплава. Зубчатый ремень в комплекте. Возможность использования гибкой ручки.
