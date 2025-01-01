Falcon Eyes Follow Focus 05 PRO механизм фокусировки

Артикул: NVF-2706

Falcon Eyes Follow Focus 05 PRO – механический привод фокусировки объектива с червячным редуктором. Используется в профессиональной кино-, фото- и видеосъемке с DSLR-камерами для более точного управления фокусировкой. Устанавливается на 15-мм рельсовую систему. Конструкция опоры механизма позволяет быстро производить установку и демонтаж, а также регулировать натяжение зубчатого ремня.