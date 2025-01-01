GreenBean VideoMaster 307 видеоштатив (снят с производства)

Описание

Штатив VideoMaster 307 предназначен для использования с DSLR фотокамерами и видеокамерами (весом до 6 кг). Максимальная высота штатива 197 см, вес 4,7 кг. VideoMaster 307 сочетает большую рабочую высоту и малый собственный вес с мощным механизмом контрбаланса и усовершенствованным жидкостным модулем демпфирования.

Качественная съемка обеспечивается усовершенствованной системой демпфирования (система противодействующего усилия панорамирования и наклона) по вертикали и горизонтали, устраняющей рывки при ведении камеры, а также механизмом контрбаланса, который работает в вертикальной плоскости и приводит голову в горизонтальное положение.

Для установки камеры используется быстросъемная площадка размером 100×50 мм, на площадке находятся винты с резьбой 1/4" и 3/8", а также подпружиненный фиксатор, препятствующий сдвигу камеры. Для оптимальной балансировки площадку можно смещать вперед или назад в диапазоне 68 мм. Диапазон угла наклона головы: +90° / -75°. Два независимых винта фиксируют положение камеры при горизонтальном и вертикальном панорамировании.

Ручка для панорамирования обеспечивает высокую точность ведения камеры и может быть установлена слева или справа от головки. Длина рукоятки 300 мм.

Видеоголовка устанавливается на штатив посредством шаровой опоры ("чаши") 75 мм, такой размер полусферы используется для сравнительно небольших камер. Шаровая опора головы видеоштатива дает оператору возможность точно выставить горизонт, что очень важно для качественной видеосъемки. На основании штатива и основании видеоголовки размещены круглые пузырьковые уровни.

Конструкция штативных ног из сдвоенных трубок помогает добиться большей прочности и стабильности. Количество секций штативной ноги - 3. Диаметр трубок секций штатива: 16/19/16 мм. Для усиления штатива используется верхняя растяжка, благодаря этому штатив можно использовать на неровных поверхностях (камнях, ступенях лестницы и т.д.). Узлы, соединяющие секции между собой, изготовлены из прочного алюминиевого сплава. На концах штативных ног размещены резиновые опоры препятствующие скольжению.

Все узлы штатива: головка, основание, трубки ног, зажимы, растяжка - изготовлены из прочного алюминиевого сплава.

Рабочий диапазон температур от -20° C до 70° C, при котором обеспечивается стабильная работа всех механизмов штатива, включая демпферы видеоголовки.

Штатив VideoMaster 307 комплектуется прочной сумкой для транспортировки и хранения. В стенках сумки вшит вспененный материал для поглощения ударов, а для комфортной и удобной переноски предусмотрены ручка и плечевой ремень с нескользящей накладкой. Боковой карман позволит разместить в нем дополнительные аксессуары. Основное отделение и карман закрываются молнией.

Характеристики: