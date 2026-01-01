Peak Design (TT-CB-5-150-CF-1) Travel Tripod Carbon штатив
Артикул: DAN-6424

Штатив Peak Design (TT-CB-5-150-CF-1) Travel Tripod Carbon.

Пятисекционный карбоновый штатив с шаровой штативной головой. Вес - 1,27 кг, длина в сложенном состоянии 39,4 см. Максимальная рабочая высота - 152,5 см. Максимальная нагрузка - 9 кг.

Описание

Легкий и компактный тревел-штатив имеет уникальное строение центральной штанги которое позволяет переворачивать ее для проведения макросъемки. Усовершенствованная система фиксации обеспечивает надежное крепление ног штатива. Специальная конструкция клипс позволяет одним движением открыть все секции, а улучшенная эргономика упрощает работу в любых погодных условиях.

Крепежный винт для оборудования 1/4". Штатив совместим со всеми быстросъемными пластинами Peak Designи (стандартная пластина в комплекте) и большинством пластин типа Arca сторонних производителей.

Для придания большей стабильности во время съемки на центральной колонне предусмотрен крюк для подвеса груза.

В комплекте поставки шаровая голова. Позволяет произвести панорамирование в 360 градусов и наклон в вертикальной плоскости до 90 градусов.

Для удобства транспортировки и хранения штатив поставляется в чехле.

Характеристики:

  • материал - карбон
  • количество секций центральной штанги - 1
  • количество секций ног штатива - 5
  • максимальная высота - 152,5 см
  • длина в сложенном состоянии - 39,4 см
  • вес - 1,27 кг
  • максимальная нагрузка - 9 кг

