Manfrotto MVKBFR-LIVE Befree штатив с видеоголовкой для фотокамеры

Артикул: NVF-6857

Manfrotto MVKBFR-LIVE Befree – модель относится к обновленной версии ультракомпактных штативов Manfrotto Befree. В сложенном виде длина составляет всего 40 см. Вес изделия, кг – 1,8. Максимальная нагрузка на штатив – 4 кг. Оснащена центральной колонной и новой видеоголовой с 501 съемной площадкой позволяющей сбалансировать камеру с телеобъективами, плавное движение обеспечивает гидравлический картридж. Для хранения и транспортировки комплектуется стильным чехлом. Цвет – черный.