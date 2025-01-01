Manfrotto MVKBFR-LIVE Befree штатив с видеоголовкой для фотокамеры

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MVKBFR-LIVE Befree – модель относится к обновленной версии ультракомпактных штативов Manfrotto Befree. В сложенном виде длина составляет всего 40 см. Вес изделия, кг – 1,8. Максимальная нагрузка на штатив – 4 кг. Оснащена центральной колонной и новой видеоголовой с 501 съемной площадкой позволяющей сбалансировать камеру с телеобъективами, плавное движение обеспечивает гидравлический картридж. Для хранения и транспортировки комплектуется стильным чехлом. Цвет – черный.
Штатив имеет также пузырьковый уровень. Крючок для груза. Широкие резиновые накладки на концах ножек. Центральная колонна оборудованна выравнивающей платформой. Модель является не только рабочим инструментом, но и имиджевой составляющей современного видеографа.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов