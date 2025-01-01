images
Manfrotto MVKBFR-LIVE Befree штатив с видеоголовкой для фотокамеры
Manfrotto
Артикул: NVF-6857

Manfrotto MVKBFR-LIVE Befree – модель относится к обновленной версии ультракомпактных штативов Manfrotto Befree. В сложенном виде длина составляет всего 40 см. Вес изделия, кг – 1,8. Максимальная нагрузка на штатив – 4 кг. Оснащена центральной колонной и новой видеоголовой с 501 съемной площадкой позволяющей сбалансировать камеру с телеобъективами, плавное движение обеспечивает гидравлический картридж. Для хранения и транспортировки комплектуется стильным чехлом. Цвет – черный.

Описание

Штатив имеет также пузырьковый уровень. Крючок для груза. Широкие резиновые накладки на концах ножек. Центральная колонна оборудованна выравнивающей платформой. Модель является не только рабочим инструментом, но и имиджевой составляющей современного видеографа.

Характеристики:

  • количество секций – 4
  • максимальная высота, см – 151
  • максимальная высота без центральной колоны, см – 128
  • минимальная высота, см – 43
  • длина в сложенном состоянии, см – 40
  • безопасная нагрузка, кг – 4
  • голова – видео
  • материал – алюминий
  • вес, г – 1800

