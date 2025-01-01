images
Manfrotto MVK500AQ штатив с видеоголовкой для видеокамеры

Manfrotto MVK500AQ штатив с видеоголовкой для видеокамеры

Manfrotto
Артикул: OLE-0711

Manfrotto MVK500AQ – алюминиевый четырехсекционный штатив с видеоголовкой.

Предназначен для видеосъемки фото- и видеокамерами весом до 5 кг. Поставляется в удобном мягком чехле для хранения и транспортировки.

Описание

Технические характеристики: 
  • максимальная высота, см – 177
  • минимальная высота, см – 35
  • длина в сложенном состоянии, см – 72
  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • вес, кг – 5,1
  • количество секций – 4

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Съемка со вспышкой
Съемка со вспышкой
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера