images
Manfrotto MT293A4 Alu Tripod Black W/O Head штатив для фото- или видеокамеры

Manfrotto MT293A4 Alu Tripod Black W/O Head штатив для фото- или видеокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-1456

Manfrotto MT293A4 – алюминиевый четырехсекционный штатив для работы с фото- или видеокамерой. Штатив не имеет механизма поворота центральной штанги в горизонтальное положение и немного уступает в устойчивости MT294A3, однако превосходит его по компактности и мобильности, благодаря уменьшенным и облегченным элементам конструкции. Модель является отличным выбором для фотографов, которые часто снимают пейзажи в походных условиях.

Описание

Ноги штатива выполнены из алюминиевых труб и имеют четыре секции (три клипсы на ногу). Клипсы ног изготовлены из металла, имеется регулировка усилия зажима. Ключ для регулировки идет в комплекте и крепится на ногу штатива. Ноги штатива могут отклоняться от вертикальной оси на два разных положения.

Характеристики:

  • в сложенном состоянии, см – 44,0
  • диаметр секций ножек, мм – 22,5; 19; 15,5; 12
  • максимальная высота, см – 139
  • минимальная высота, см – 30
  • максимальный вес, кг – 4
  • вес, кг – 1,5

Комплектация

    

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка объектов в движении
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера