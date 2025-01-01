Manfrotto MT293A4 Alu Tripod Black W/O Head штатив для фото- или видеокамеры

Москва
Manfrotto MT293A4 – алюминиевый четырехсекционный штатив для работы с фото- или видеокамерой. Штатив не имеет механизма поворота центральной штанги в горизонтальное положение и немного уступает в устойчивости MT294A3, однако превосходит его по компактности и мобильности, благодаря уменьшенным и облегченным элементам конструкции. Модель является отличным выбором для фотографов, которые часто снимают пейзажи в походных условиях.
Ноги штатива выполнены из алюминиевых труб и имеют четыре секции (три клипсы на ногу). Клипсы ног изготовлены из металла, имеется регулировка усилия зажима. Ключ для регулировки идет в комплекте и крепится на ногу штатива. Ноги штатива могут отклоняться от вертикальной оси на два разных положения.
