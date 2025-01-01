Manfrotto MT290XTC3 Xtra штатив для фотокамеры

Артикул: OLE-1174

Manfrotto MT290XTC3 Xtra – улучшенный трехсекционный карбоновый штатив. Ножки с улучшенными клипсовыми зажимами могут менять угол наклона в четырех позициях и высоту независимо друг от друга. Узлы фиксации изготовлены из магния, что делает их более долговечными и прочными. Резиновые наконечники позволяют устанавливать данную модель практически на любой поверхности. Штатив комплектуется удобным чехлом для хранения и переноски. Максимальная высота – 165,5 см, вес – 1,54 кг.