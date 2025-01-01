images
Manfrotto MT290XTC3 Xtra штатив для фотокамеры

Manfrotto
Артикул: OLE-1174

Manfrotto MT290XTC3 Xtra – улучшенный трехсекционный карбоновый штатив. Ножки с улучшенными клипсовыми зажимами могут менять угол наклона в четырех позициях и высоту независимо друг от друга. Узлы фиксации изготовлены из магния, что делает их более долговечными и прочными. Резиновые наконечники позволяют устанавливать данную модель практически на любой поверхности. Штатив комплектуется удобным чехлом для хранения и переноски. Максимальная высота – 165,5 см, вес – 1,54 кг.   

Описание

Технические характеристики:

  • материал – карбон
  • количество секций – 3
  • максимальная высота, см – 165,5
  • максимальная высота без центральной колонны, см – 142
  • минимальная высота, см – 30,5
  • длина в сложенном состоянии, см – 62,7
  • угол расстановки ног, град. – 25/ 46/ 66/ 88
  • крепление головы, дюйм – 3/8
  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • вес, кг – 1,54

Комплектация

    

Полезные ссылки:

Как выбрать штатив Manfrotto

Штатив Manfrotto – удивительно продуманное совершенство

