Manfrotto MK294C3-D3RC2 294 Kit CF 3S Tripod 3Way head штатив для фото- или видеокамеры

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MK294C3-D3RC2 294 Kit CF 3S Tripod 3Way head – карбоновый трехсекционный штатив с компактной штативной 3D-головой для фото- и видеосъемки. Используется для работы с негабаритными цифровыми и аналоговыми камерами зеркального типа с установленной оптикой весом до 4 кг. Идеально подходит для предметной, архитектурной и интерьерной съемки, а также для занятий макрофотографией.
Устойчивость трипода улучшена за счет увеличения диаметра ног. Благодаря чему конструкция стала более жесткой и обеспечила максимальную стабильность камеры даже во время работы с зум-линзами. Для изготовления треноги применялись два материала – алюминиевый сплав и углеродное волокно. Конструкция состоит из центральной стойки и трехсекционной опорной штанги. Стойка граненой формы, которая предотвращает возможность случайного вращения камеры во время работы. Ножки оснащены мультипозиционным механизмом, который обеспечивает возможность их установки под двумя углами – 51 и 23 град. Для фиксации ножек предусмотрены специальные фирменные замки-клипсы.
Голова имеет легкий и тихий ход, а также возможность вращаться в трех плоскостях. Для удобной эксплуатации имеет две эргономичных ручки панорамирования и быстросъемную площадку.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов