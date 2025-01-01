Manfrotto MK294C3-D3RC2 294 Kit CF 3S Tripod 3Way head штатив для фото- или видеокамеры

Описание

Устойчивость трипода улучшена за счет увеличения диаметра ног. Благодаря чему конструкция стала более жесткой и обеспечила максимальную стабильность камеры даже во время работы с зум-линзами. Для изготовления треноги применялись два материала – алюминиевый сплав и углеродное волокно. Конструкция состоит из центральной стойки и трехсекционной опорной штанги. Стойка граненой формы, которая предотвращает возможность случайного вращения камеры во время работы. Ножки оснащены мультипозиционным механизмом, который обеспечивает возможность их установки под двумя углами – 51 и 23 град. Для фиксации ножек предусмотрены специальные фирменные замки-клипсы.

Голова имеет легкий и тихий ход, а также возможность вращаться в трех плоскостях. Для удобной эксплуатации имеет две эргономичных ручки панорамирования и быстросъемную площадку.

Характеристики: