images
Manfrotto MK294C3-D3RC2 294 Kit CF 3S Tripod 3Way head штатив для фото- или видеокамеры

Manfrotto MK294C3-D3RC2 294 Kit CF 3S Tripod 3Way head штатив для фото- или видеокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-1453

Manfrotto MK294C3-D3RC2 294 Kit CF 3S Tripod 3Way head – карбоновый трехсекционный штатив с компактной штативной 3D-головой для фото- и видеосъемки. Используется для работы с негабаритными цифровыми и аналоговыми камерами зеркального типа с установленной оптикой весом до 4 кг. Идеально подходит для предметной, архитектурной и интерьерной съемки, а также для занятий макрофотографией.

Описание

Устойчивость трипода улучшена за счет увеличения диаметра ног. Благодаря чему конструкция стала более жесткой и обеспечила максимальную стабильность камеры даже во время работы с зум-линзами. Для изготовления треноги применялись два материала – алюминиевый сплав и углеродное волокно. Конструкция состоит из центральной стойки и трехсекционной опорной штанги. Стойка граненой формы, которая предотвращает возможность случайного вращения камеры во время работы. Ножки оснащены мультипозиционным механизмом, который обеспечивает возможность их установки под двумя углами – 51 и 23 град. Для фиксации ножек предусмотрены специальные фирменные замки-клипсы.

Голова имеет легкий и тихий ход, а также возможность вращаться в трех плоскостях. Для удобной эксплуатации имеет две эргономичных ручки панорамирования и быстросъемную площадку.

Характеристики:

  • в сложенном состоянии, см – 73
  • максимальная высота, см – 181
  • минимальная высота, см – 51,7
  • максимальный вес, кг – 4
  • вес, кг – 2,7

Комплектация

    

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 1
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 1
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Брассаи
Брассаи
Объективы. Быстро и по делу!
Объективы. Быстро и по делу!
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера