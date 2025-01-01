images
Manfrotto MK294C3-A0RC2 294 Kit CF 3S Tripod Ball Head штатив для фото- или видеокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-1454

Manfrotto MK294C3-A0RC2 Kit CF 3S Tripod Ball Head – карбоновый трехсекционный штатив для фото- и видеосъемки в комплекте с шаровой штативной головой. Изготовлен из сплава, который не ржавеет  и не подвержен коррозии. Благодаря своей прочной конструкции, новым функциям и съемной головке, штатив является отличными помощником фотографа на долгие годы эксплуатации.

Характеристики:

  • в сложенном состоянии, см – 71
  • угол наклона ноги, град. – 23, 51
  • диаметр секций ножек, мм – 25,3; 21,7; 18,2
  • максимальная высота, см – 179
  • максимальная высота без центральной колонны, см – 150
  • минимальная высота, см – 49,7
  • максимальный вес, кг – 5
  • вес, кг – 2

 

