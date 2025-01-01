Manfrotto MK294A4-D3RC2 штатив со съемной штативной головой

высота съемки, см – от 44 до 163

Временно нет в наличии

Штатив изготовлен из алюминиевого сплава, оснащен резиновыми наконечниками на ножки.

Manfrotto MK294A4-D3RC2 – четырехсекционный трипод со съемной 3D-головой. Предназначен для фотокамер весом до 4 кг. Имеется возможность съемки в вертикальном формате.

