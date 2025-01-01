images
Manfrotto MK294A4-D3RC2 штатив со съемной штативной головой

Manfrotto MK294A4-D3RC2 штатив со съемной штативной головой

Manfrotto
Артикул: NVF-1364

Manfrotto MK294A4-D3RC2 – четырехсекционный трипод со съемной 3D-головой. Предназначен для фотокамер весом до 4 кг. Имеется возможность съемки в вертикальном формате.

Штатив изготовлен из алюминиевого сплава, оснащен резиновыми наконечниками на ножки.

Описание

Характеристики:

  • высота съемки, см – от 44 до 163
  • максимальная высота съемки (без центральной штанги), см – 142
  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • длина (в сложенном состоянии), см – 59
  • голова в комплекте – сменная
  • сменная площадка – есть
  • вес, кг – 2,65

Комплектация

    

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Съемка еды в движении
Съемка еды в движении
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Что такое крепление батарей V-mount на примере обзора аккумулятора и зарядного устройства
Что такое крепление батарей V-mount на примере обзора аккумулятора и зарядного устройства
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера