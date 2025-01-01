FST ST-650H-1,8 New видеоштатив с головой

Арт. NVF-3107

Manfrotto MK290XTA3-BH Xtra – комплект, который состоит из штатива и головки. Трехсекционный алюминиевый штатив 290 серии Xtra. Ножки с клипсовыми зажимами могут менять угол наклона в четырех позициях. Шаровая голова с пузырьковым уровнем снабжена стандартной съемной площадкой 200PL для быстрой установки камеры. Максимальная нагрузка – 4 кг. Для удобства хранения и переноски в комплекте предусмотрен компактный чехол.