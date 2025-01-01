images
FST ST-650H-1,8 New видеоштатив с головой

FST ST-650H-1,8 New видеоштатив с головой

FST
Артикул: NVF-1611
FST ST-650H-1,8 New – профессиональный штатив с видеоголовой.
Максимальная рабочая высота – 180 см, минимальная рабочая высота –  69 см, высота в сложенном состоянии – 75 см.
Максимальная нагрузка 7,5 кг.
Материал изготовления – алюминий; цвет – серебро; вес, кг – 3,205.

Описание

FST ST-650H-1,8 New видеоштатив с головой

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Manfrotto MK290XTA3-BH Xtra штатив для фотокамеры с шаровой головой
Арт. NVF-3107
Manfrotto MK290XTA3-BH Xtra штатив для фотокамеры с шаровой головой
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MK290XTA3-BH Xtra – комплект, который состоит из штатива и головки. Трехсекционный алюминиевый штатив 290 серии Xtra. Ножки с клипсовыми зажимами могут менять угол наклона в четырех позициях. Шаровая голова с пузырьковым уровнем снабжена стандартной съемной площадкой 200PL для быстрой установки камеры. Максимальная нагрузка – 4 кг. Для удобства хранения и переноски в комплекте предусмотрен компактный чехол.

36 390 ₽
В корзину

Видео

Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Как контролировать свет в маленькой студии. Черные V-Flats
Как контролировать свет в маленькой студии. Черные V-Flats
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера