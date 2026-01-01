Falcon Eyes MultiPOD 1600HM штатив
Артикул: DAN-2249

Универсальный компактный и легкий комплект Falcon Eyes MultiPOD 1600HM для камер с объективами, весом до 4 кг.

Четырехсекционный штатив высотой 65-160 см, съемная видеоголова, вес 2,8 кг, чехол в комплекте.

Описание

Съемная видеоголова с жидкостным картриджем обеспечивает супер-плавные движения камеры, без рывков и подергиваний. Система контрбаланса поможет идеально сбалансировать камеру с различными объективами и точно установить положение камеры. Голова комплектуется удлиненной съемной площадкой с винтом 1/4".

Уникальный механизм фиксации центральной колонны, позволяет наклонять ее на 180 градусов, а также повернуть в любом нужно направлении. Все происходит максимально оперативно, удобно и не требует использования ключей.

В крестовине штатива установлен разъем для установки дополнительного оборудования (микрофон, свет, монитор и т.п.). Штатив очень компактный в сложенном виде, всего 65 см.

Три независимые угла установки ног обеспечивают максимальный комфорт и разнообразие положений штатива. Его легко расположить в гористой местности, на ступеньках и в труднодоступных местах. Обновленные клипсовые зажимы надежно фиксируют каждую секцию штатива.

На нижних секциях ног штатива установлены резиновые наконечники, в которых установлены стальные шипы. В зависимости от грунта, шипы можно выкрутить или скрыть в секции штатива.

Мягкая накладка на одной ноге, позволяет комфортно работать в любых погодных условиях, во время дождя, рука не будет скользить по алюминиевой ноге, во время морозов не будет мерзнуть от прикосновения к холодному металлу.

Комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.

Технические характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • максимальная высота, см – 160
  • длина в сложенном виде, см – 65
  • штативная голова – 2D, жидкостная
  • контрбаланс – есть
  • тип зажимов – клипсовый
  • количество секций – 4
  • материал секций – алюминиевый сплав
  • вес, кг – 2,8

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM, шт - 1.
  • Чехол, шт - 1.
  • Руководство по эксплуатации, шт - 1.

